قوات الوفاق تأسر قائد طائرة تابعة للجيش إثر إسقاطها جنوبي العاصمة طرابلس

أخبار ليبيا24

أسرت قوات الوفاق قائد طائرة ميغ 23 إثر إسقاطها، اليوم السبت، بعد استهدافها فيما يبدو بالمضادات الأرضية بمحور اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس.

وأظهرت صور جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقوع “اللواء الطيار عامر الجقم العرفي” في قبضة (قوة إسناد تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق).

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري، لأخبار ليبيا24، سقوط الطائرة التابعة للجيش الوطني في محيط محور اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس بعد تنفيذها لعدة غارات على قوات الوفاق المتمركزة في المحور.

وأسقطت قوات الوفاق طائرة حربية تابعة للجيش الوطني فوق محور اليرموك من نوع ميغ 23 تابعة للجيش الوطني في محيط محور اليرموك.

وأظهرت صور اطلعت عليها أخبار ليبيا24 جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات إسقاط الطائرة وحطامها.

وشنّت مقاتلات السّلاح الجوي اليوم السبت، سلسلةً من الغارات الجوية على قوات الوفاق بمختلف محاور العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن سلاح الجو شنّ أكثر من ست غارات جوية، على عدد من المواقع والتمركزات لقوات الوفاق بمحاور العاصمة.

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