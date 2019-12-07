عملية بركان الغضب تكشف لبوابة إفريقيا تفاصيل إسقاط طائرة تابعة للجيش

كشف الناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي تفاصيل إسقاط طائرة تابعة للجيش في محور اليرموك.

وقال المجعي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن قوات الوفاق تمكنت اليوم السبت من إسقاط طائرة نوع ميغ 23 في محور اليرموك وألقت القبض على قائدها العميد عامر قجم فيما توفي مساعده يوسف الدينالي.

وأوضح المجعي أنه تمت إحالة قائد الطائرة إلى جهاز الشرطة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وحول التطورات العسكرية في العاصمة طرابلس قال المجعي إن القوات التابعة لحكومة الوفاق هي من بادرت بالهجوم على قوات الجيش في محور اليرموك وصلاح الدين وتمكنت من استعادة تمركزات كانت قد خسرتها خلال اشتباكات اليومين الماضيين.

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