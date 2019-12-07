الحكومة الليبية المؤقتة تناقش عقد منتدى اقتصادي مشترك مع روسيا

ناقشت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم السبت، في العاصمة الروسية موسكو، عقد منتدى اقتصادي مشترك مع الجانب الروسي وتعزيز العلاقات الثنائية.

القاهرة- سبوتنيك وقال بيان للحكومة المؤقتة، عبر (فيسبوك)، أن وفد الوزارة، برئاسة الوزير عبد الهادي الحويج، اجتمع مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في موسكو.

وذكر البيان البيان “تطرق الاجتماع الى سبل تطوير التعاون الثنائي عبر إقامة منتدى اقتصادي ليبي روسي، ودعوة الشركات الروسية للمشاركة في إعادة إعمار المدن الليبية التي دمرتها الجماعات الإرهابية المتطرفة”.

كما تناول الاجتماع “الدعوة إلى إعادة افتتاح قنصلية الاتحاد الروسي في بنغازي، كما تم مناقشة الاستفادة من الخبرات الروسية في مجال الزراعة والإسكان والمرافق، والعمل على البدء في خط سكة الحديد الرابط بين سرت وبنغازي، والعمل على التوأمة بين المعهد الدبلوماسي في كلا الوزارتين”.

واختتم البيان بالقول “اتفق الطرفان على مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات للتشاور السياسي”.