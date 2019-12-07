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استنفار أمني في السدادة بعد تقدم الجيش الوطني

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد دخول وحدات من الجيش الوطني إلى منطقة السدادة شرقي مصراتة، استنفرت مجموعة تتبع ما تعرف بالمنطقة العسكرية الوسطى، وقامت إحدى مفارز الاستطلاع بجولات صباحية لتمشيط المنطقة الخاضعة لنفوذها.

وجاء في توضيح للمجموعة المسلحة أن هذه الدوريات تمت بعد إبلاغ الجهات الاستخباراتية بوجود تحركات مشبوهة.

وما تزال مجموعات المنطقة العسكرية الوسطى تقوم بعمليات جنوب السدادة وبونجيم والدوفان ومفرق بوعزوم تحسباً لأي تحركات عسكرية.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني دخلت قبل يومين منطقة السدادة التي تعتبر موقعاً إستراتيجياً مهما يربط بين سرت ومصراتة وبني وليد، وقال مصدر من غرفة عمليات تحرير سرت لـ”218″ إنه لا يوجد أمر فعلي للتحرك باتجاه السدادة والكتيبة المتقدمة كانت في حالة استطلاع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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