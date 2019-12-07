فندق المهاري في سرت ينفض غبار داعش

أقيم في مدينة سرت اليوم السبت، احتفال بمناسبة إعادة افتتاح فندق المهاري التابع للشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية بعد استكمال مراحل صيانته وتجهيزه بالكامل بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ1.6 مليون دينار.

وحضر الاحتفال عميد بلدية سرت وعدد من أعضاء البلدية ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمراكز الإدارية، إضافة إلى عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين والإعلاميين.

ووفق بيان لبلدية سرت، فقد شارك في الاحتفال عدد من الكشفيين بسرت ومصراتة والفرقة النحاسية طمينة، وفرسان شعبيون، وأوضح الناطق باسم البلدية محمد الأميل أن الاحتفال تخلله العديد من الكلمات لإدارة الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية وعميد بلدية سرت وكلمة لموظفي الشركة أكدوا فيها على دلالة تزامن الاحتفالية مع الذكرى الثالثة لتحرير مدينة سرت من داعش الإرهابي.

بعد ذلك قام عميد البلدية رئيس مجلس إدارة الشركة، بقص شريط افتتاح فندق المهاري الذي يعتبر أحد دعامات التنمية الاقتصادية والسياحية بسرت.

يشار إلى أن الفندق يحتوي على 60 غرفة، وعدد من الأجنحة وقاعتي اجتماعات ومطعم يتسع لـ120 شخصا يطل على شاطئ البحر.

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