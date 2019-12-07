“الصحة العالمية” تكشف حجم دعمها ليبيا

أشار مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا إلى أن فرق الطوارئ الطبية المتنقلة التابعة للمنظمة دعمت الخدمات الصحية في 25 مرفقًا صحيًا داخل ليبيا.

وأوضح المكتب الذي يعمل في ظل ظروف أمنية صعبة، أنهم وفروا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة خلال الفترة الماضية. كما بين القائمون على المكتب أنهم قدموا أكثر من 4 آلاف استشارة طبية خلال أسبوع واحد، فضلاً عن إجراء 443 عملية جراحية.

وأعلن المكتب أمس أن “الصحة العالمية” قامت خلال الأسبوع الماضي بإرسال شحنة عاجلة من المساعدات الطبية إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس لدعم خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المركز.

وشملت المساعدات الطبية المقدمة مصلا مضادا للسعات العقارب وأدوية علاج العوز المناعي البشري واللشمانيا والسلّ بالإضافة إلى المضادات الحيوية.

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