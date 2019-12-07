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“الصحة العالمية” تكشف حجم دعمها ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشار مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا إلى أن فرق الطوارئ الطبية المتنقلة التابعة للمنظمة دعمت الخدمات الصحية في 25 مرفقًا صحيًا داخل ليبيا.

وأوضح المكتب الذي يعمل في ظل ظروف أمنية صعبة، أنهم وفروا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة خلال الفترة الماضية. كما بين القائمون على المكتب أنهم قدموا أكثر من 4 آلاف استشارة طبية خلال أسبوع واحد، فضلاً عن إجراء 443 عملية جراحية.

وأعلن المكتب أمس أن “الصحة العالمية” قامت خلال الأسبوع الماضي بإرسال شحنة عاجلة من المساعدات الطبية إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس لدعم خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المركز.

وشملت المساعدات الطبية المقدمة مصلا مضادا للسعات العقارب وأدوية علاج العوز المناعي البشري واللشمانيا والسلّ بالإضافة إلى المضادات الحيوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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