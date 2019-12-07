سيالة: سقوط طرابلس “أمر وارد”

قال وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق محمد سيالة إن طرابلس قد تسقط في يد الجيش الوطني لكنه استدرك بالقول إن هناك مقاتلين ما يزالون يحاربون للدفاع عنها.

وأضاف سيالة، في مؤتمر الحوار المتوسطي عن التدخلات الخارجية والخلافات بين الدول الكبرى، أن المقاتلين يقومون بحماية 3.5 مليون من المدنيين، ويتساءلون “لماذا قام المجتمع الدولي بحماية المدنيين عام 2011 ولا يقوم بحمايتهم الآن؟”.

وذكر سيالة أن روسيا تتدخل أكثر في ليبيا عبر الطائرات المسيّرة والمقاتلين، وأن تزايد حجم التدخل الروسي في ليبيا يتوقف على ما سيقوم به الألمان والولايات المتحدة في مؤتمر برلين، وعلى صدق النوايا في إيجاد حل للأزمة الليبية.

ولفت سيالة إلى أن حكومة الوفاق تعلق العديد من الآمال على مؤتمر برلين وعمل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الانقسام بمجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي بشأن ليبيا، يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق في مؤتمر برلين.

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