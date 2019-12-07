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تنظيم ماراثون اختراق الضاحية لأكثر من 200 متدرب بالكفرة

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم مركز التدريب العسكري بمدينة الكفرة ماراثون اختراق الضاحية للمتدربين الجدد، والبالغ عددهم أكثر من 200 متدرب.

وأفاد مراسل قناة ليبيا في المدينة بأن الماراثون انطلق من محطة الوقود الخارجية وصولا إلى مقر المنطقة العسكرية الكفرة، لمسافة أكثر من 3 كيلومترات، وذلك بحضور آمر المنطقة العسكرية المكلف وعدد من الضباط، كما شارك في تنظيم حركة السير على الطريق كل من مديرية الأمن ورجال المرور وجهاز الإسعاف والطوارئ والشرطة العسكرية والاستخبارات.

وبعد انتهاء السباق تم إجراء عرض تدريبي للمنتسبين وسط ساحة المعسكر، تمثل في التدريبات التي تلقوها طيلة مدة الدورة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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