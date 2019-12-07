نقابة عمال النفط تطالب حكومة الوفاق بتفعيل قانون زيادة مرتبات القطاع

العنوان_ليبيا

أكد عضو في نقابة عمال النفط اليوم السبت، قيامهم بإرسال مذكرة خاصة بشأن قرار زيادة مرتبات العاملين بالقطاع إلى رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق.

ومن المعروف بأن الحكومة قررت في العام 2013 الموافقة على قانون قدمته المؤسسة الوطنية للنفط يقضي بزيادة مرتبات قطاع النفط بنسبة 67%.

وقال لؤي داود في تصريح صحفي ، إن النقابة قدمت مذكرة مرفقة بقانون المرتبات إلى ديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق في محاولة لتفعيل القرار.

وأضاف المسؤول بأنهم في انتظار حصولهم على رد نهائي بالخصوص بعد قيام رئاسة الوزراء بمخاطبة وزارة المالية حول الموضوع لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وإلى الآن، لا توجد معلومات تشير إلى إمكانية حصول النقابة على موافقة بتفعيل القرار وزيادة مرتبات العمال في مختلف الشركات النفطية.

ويعترف لؤي داود بصعوبة حصولهم على موافقة بتفعيل القرار في ظل المشاكل التي تمر بها البلاد إضافة إلى وجود مطالبات أخرى من قطاعات مختلفة في الدولة بزيادة مرتباتهم.