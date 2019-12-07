الشاطر: من حق اليونان طرد السفير الليبي لديها

أخبار ليبيا24

اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر إن من حق أي دولة استبعاد سفير يمثل دولتها لديها احتجاجًا على سياستها، وذلك على تعليقًا طرد اليونان لسفير حكومة الوفاق لديها اعتراضًا على الاتفاق المُبرم مع تركيا

وقال الشاطر، في تغريدة على تويتر، “من حق الدول استبعاد سفير لديها يمثل دولته احتجاجا عليها، تصرف اليونان ضد سفيرنا إجراء متعارف عليه”.

وأضاف، “نحن لم نستعمل هذا الحق ضد من يغزونا عسكريا، فلمجرد توقيع اتفاق تصرفت، والعدوان الخارجي علينا متواصل ولم نستعمل هذا الحق، لا أجد تفسيرًا إلا التفريط في حقوقنا”.

وكانت وزارة الخارجية اليونانية قد أمهلت سفير حكومة الوفاق في أثينا 72 ساعة لمغادرة البلاد، بسبب مذكرة التفاهم التي وقعتها بلاده مع تركيا لتحديد مناطق النفوذ البحري.

وأعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، الجمعة أنه استدعى السفير الليبي محمد يونس متقي وأبلغه قراراً بأن عليه أن يغادر البلاد.

هذا وقال الشاطر، إن “مصير مذكرتي التفاهم بين ليبيا وتركيا مرهون بمصير الحرب الدائرة على تخوم طرابلس الآن”.

وأضاف، “أخشى أن يكون تفاعل واستثمار المجلس الرئاسي لهما، كما عودنا طيلة السنوات الأربع الماضية من تردد وضعف وعدم الحسم”.

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