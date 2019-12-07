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مشائخ ليبيا يرفضون اتفاقية الوفاق وأنقرة لترسيم الحدود البحرية

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_ليبيا

عبّرت الهيئة الوطنية لمشائخ وأعيان ليبيا ،السبت ،عن رفضها للاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق ،مؤكدة أن مثل هذه الاتفاقيات تحتاج موافقة مجلس النواب.
كما رفضت الهيئة في بيان لها التدخل التركي في شؤون ليبيا، معتبرة إياه تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا لسيادة الدولة، واعتداءً كاملاً على صلاحيات مجلس النواب، وداعية الجامعة العربية لوقف هذا الاعتداء.
كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا، والذي يصب في مصلحة المليشيات والمتطرفين ولا يخدم مصلحة الشعب الليبي.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • كويس – هذا موقف مشرف القباءل الليبية والشعب الليبي – وبالمقابل المفروض ادارة الوفاق ينقذوا انفسهم من اطماع حفتر في الدخول للعاصمة – ويقوموا باجتماع مع القباءل الليبية وهما يحددوا من يكون أمين الخارجية ويمكن اقالة الحكومة الحالية – ووضع أشخاص موثوق فيهم – لان أمن البلاد الاقتصادي والاجتماعي والديني والتعليمي والصحي – اهم من اي شيء اخر . الليبيون قالوا كلمتهم .

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  • وطبعا لا للتدخل الجامعة العربية – الجامعة العربية عبارة عن جامعة مكونةً من دول لم تستطيع حتى حماية اوطانهم – الليبيون يريدون التكلم مع ادارة حكومتهم -اذا كانت أوروبا تطلب الأوراق الرسمية الخاصة بأمن الدولة – فما بالك بالليبيين الذين يعيشون على تراب هذه البلاد . والذي يهمهم الامر اكثر من غيرهم … !!!

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