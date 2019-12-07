مشائخ ليبيا يرفضون اتفاقية الوفاق وأنقرة لترسيم الحدود البحرية

العنوان_ليبيا

عبّرت الهيئة الوطنية لمشائخ وأعيان ليبيا ،السبت ،عن رفضها للاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق ،مؤكدة أن مثل هذه الاتفاقيات تحتاج موافقة مجلس النواب.

كما رفضت الهيئة في بيان لها التدخل التركي في شؤون ليبيا، معتبرة إياه تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا لسيادة الدولة، واعتداءً كاملاً على صلاحيات مجلس النواب، وداعية الجامعة العربية لوقف هذا الاعتداء.

كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا، والذي يصب في مصلحة المليشيات والمتطرفين ولا يخدم مصلحة الشعب الليبي.