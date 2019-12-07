الخارجية الروسية تستقبل وزير خارجية المؤقتة والوفد المرافق له

استقبل نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، في مقر الوزارة اليوم، وزير الخارجية عبد الهادي الحويج والوفد المرافق له، وذلك بدعوة رسمية من الخارجية الروسية.

ووفق خارجية المؤقتة، فقد عقد اجتماع تمت خلاله مناقشة أهم المواضيع التي تهم الجانبين وخاصة الاتفاق التركي مع حكومة السراج، وتوضيح رؤية الحكومة الموقتة لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس، إضافة إلى مؤتمر برلين وتطلعات الشعب الليبي في أن يكون الحل بأيدي الليبيين أنفسهم.

كما تطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التعاون الثنائي، ومواصلة عقد مثل هذه اللقاءات للتشاور السياسي.

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