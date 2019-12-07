إقفال “مختبر الرازي”في بنغازي لاستخدامه مواد منتهية الصلاحية

أخبار ليبيا24

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم السبت إغلاق مختبر “الرازي” للتحاليل الطبية لاستخدامه مواد منتهية الصلاحية.

وأكد مكتب الإعلام في الجهاز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم إلقاء القبض على الإدارة والموظفين بعد اعتراف العاملين باستخدام مواد منتهية الصلاحية بالتحاليل الخاصة بالمواطنين.

وأضاف مكتب الإعلام أن المختبر يعمل بمواد وكواشف التحاليل منتهية الصلاحية منذ أكثر من عامين بحجة غلاء أسعار المواد السليمة.

وأشار مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية أن هذا العمل يعد عملًا إجراميًا و غير شرعي ويعرض صاحبه للمسائلة القانونية.

وأفاد المكتب أن المسؤول على المختبر والموظفين تم إيقافهم والقبض عليهم بهذه التهمة وإحالتهم بموجب تقرير إلى جهات الاختصاص.

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