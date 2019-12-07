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انخفاض أسعار السيارات المستعملة في ترهونة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشهد سوق الخضراء للسيارات في مدينة ترهونة ازدحاما من الزبائن والباعة مع انخفاض ملحوظ في أسعار المركبات المعروضة للبيع وتتراوح العروض بين 6 آلاف و13 ألف دينار.

ويقبل الزبائن من الطبقة المتوسطة على سيارة الـ”نصف عمر”، حسب عدد الكيلوات التي قطعتها بين 40 ألفا و80 ألف كيلومتر، وهي مطلوبة عند أغلب المشترين. وسجل سوق الخضراء أكبر انخفاض مقارنة بأسعار السيارات في آخر ثلاث سنوات.

ويرتبط انخفاض أو ارتفاع أثمان السيارات بسعر الدولار في السوق السوداء، لذلك يُراقب التاجر والمستهلك على حد سواء أسعار صرف الدولار باستمرار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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