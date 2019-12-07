تنظيم ورشة عمل حول معايير جودة التدريب في طبرق

نظمت إدارة بناء القدرات بوزارة العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة، ورشة عمل بمدينة طبرق حول معايير جودة التدريب، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للمؤسسات التدريبية، وبرعاية وزارة العمل.

ووفق الوزارة فقد تمحورت ورشة العمل حول مقترح تعديل لائحة التدريب رقم 77 لعام 2008، واعتماد معايير جودة التدريب، إضافة إلى إعلان وثيقة شرف لمهنة التدريب.

الورشة افتتحت بكلمة ألقاها وزير العمل والتأهيل مسعود بوصوة، أشاد فيها بتنظيم هذه الورشة، مؤكدا على أهمية الاستعداد لاستقبال عام 2020، عام التدريب والتطوير.

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