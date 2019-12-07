منوهًا أنها ليست استنزافًا للعدو .. الخرطوش: ما يحدث في طرابلس تكتيك عسكري جديد

أخبار ليبيا 24- متابعات

قال المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش، المنذر الخرطوش، إن حروب الاستنزاف هي نوع من الحروب التي يسعى من خلالها أحد أطراف المواجهة إلى تقويض وإضعاف القوة العسكرية للخصم عبر استنزاف مقدراته وتكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وتدمير معنويات الجنود بجرهم إلى دائرة مفرغة من المواجهات المتقطعة.

وأضاف الخرطوش، اليوم السبت – في بيانٍ عبر الصفحة الرسمية للواء على فيسبوك – يمكن اعتبار حرب فيتنام مثالاً على حروب الاستنزاف، إذ أن الاستراتيجية الأمريكية كانت تهدف لإضعاف الخصم إلى أن يفقد قدرته على المواصلة في الحرب”.

وتابع أغلب القادة العسكريين من خلال التاريخ ينظرون لحروب الاستنزاف بأنها شيء يجب تفاديه، إذ أن حرب الاستنزاف تمثل محاولة لطحن العدو من خلال الأعداد المتفوقة، وهذا الأمر يخالف المبادئ العادية للحروب، حيث تتحقق الانتصارات الحاسمة من خلال المناورات، وتركيز القوة، وعنصر المفاجأة وغير ذلك.

الخرطوش واصل “التكتيك العسكري المستهدف في حرب تحرير طرابلس ليس له نظير، ولا يعد استنزافًا للعدو بل تطويق ودك مقدراته العسكرية، وإنهاك وإضعاف هيكلية الميليشيات خارج المدينة، من أجل سلامة المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، والمحافظة على سلامة جنود الجيش الوطني قدر المستطاع”.

واختتم ما يحدث في طرابلس هو تكتيك عسكري جديد من نوعه، رسمه القائد العام المشير خليفة حفتر، بعد دراسة عميقة عن طبيعة المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس، ودراسة طبيعة الأرض، و غالباً نتيجة هذا التكتيك العسكري انتصار باهظ الثمن، وغير مُتوقع، والأيام القادمة كفيلة بإظهار ما الذي يحدث وما الذي حدث”.

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