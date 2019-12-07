تعرف على هوية أحد عناصر المليشيات الذين أسروا الطيار “عامر الجقم”

أخبار ليبيا24

تداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم السبت صورًا لعناصر من مليشيات الزاوية مجتمعون حول عميد طيار في سلاح الجو الليبي عامر الجقم الذي أسر عقب إسقاط طائرته في ضواحي مدينة الزاوية.

وأكد مصدر مطلع اليوم أن أحد عناصر مليشيات الزاوية الذين قبضوا على الطيار الجقم يدعى محمد سالم بحرون الشهير بـ “الفار” أو “بالسنون”.

وأوضح المصدر أن بحرون من مواليد 21 أغسطس 1989 ومن سكان شارع الخرطوم بوسط مدينة الزاوية، مدني شارك في أحداث فبراير 2011 ومنها تطورت نشاطاته الإجرامية منذ العام 2012.

وأشار إلى أنه أحد القيادات المليشياوية لدى مليشيا “إبراهيم أحنيش ” بداخل مدينة الزاوية والتي خاضت حرب النفوذ والسيطرة الإجرامية بالمدينة لسنوات مع مليشيا “الخضراوي” والتي تسببت في سقوط عدد من الضحايا من المدنيين وتدمير ممتلكات المواطنين والمقرات الحكومية .

ولفت إلى أنه منذ العام 2012 ويملك ( الفار ) سجل حافل من الإجرام والبلطجة داخل مدينة الزاوية من أعمال خطف وقتل وتصفية ونهب الأموال والممتلكات والتجارة بالأسلحة والذخائر بالإضافة إلى تهريب الوقود والاتجار بالهجرة غير الشرعية .

وأفاد المصدر أن برحون شارك في الحرب الانقلابية وما تعرف بعملية ( فجر ليبيا ) ومن ضمن غرفة ثوار ليبيا والتي تأسست في أواخر العام 2013 وبمباركة من المؤتمر الوطني المنتهي.

وأضاف المصدر أنه أعطيت له رتبة “نقيب” مجانا، بعد عملية فجر ليبيا الانقلابية وأصبح ضابطا في وزارة الداخلية بحكومة الوفاق .

وذكر المصدر أن بحرون كلف آمرًا لمليشيا “فرقة الإسناد الأولى” والتابعة لمديرية أمن الزاوية بإمرة عميد علي اللافي، لافتا إلى أن جل أسرى الجيش في مقر مليشيا “الإسناد” بإمرة “الفار”.

ولفت المصدر إلى أن بحرون شارك ضمن قوات الوفاق في مواجهة القوات المسلحة الليبية في محاور جنوب طرابلس منذ أبريل 2019 .

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