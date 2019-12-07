مختبر طبي في بنغازي يرتكب مخالفات خطيرة

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، السبت، إقفال مختبر طبي، وإلقاء القبض على الإدارة والموظفين الذين اعترفوا باستخدام مواد منتهية الصلاحية بالتحاليل الخاصة بالمواطنين.

وقال الجهاز في بيان إن ضبط المختبر جاء ضمن خطط اللجنة المكلفة من رئيس الجهاز بالمتابعة والتفتيش على المختبرات الطبية في مدينة بنغازي، مضيفا أنه تم تحويل المسؤول عن المختبر والموظفين إلى جهات الاختصاص.

وأكد الجهاز أن إقفال المختبر جاء لعدة أسباب، من أهمها أنه يعمل بمواد وكواشف تحاليل منتهية الصلاحية منذ أكثر من عامين بحجة غلاء أسعار المواد السليمة، كما اعترف العاملون بالمختبر باستخدام هذه المواد منتهية الصلاحية بنتائج التحاليل، مشيرا إلى أن هذا العمل يعد إجراميا وغير شرعي ويعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.

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