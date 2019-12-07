فريق طبي يُبادر في علاج 20 مريضا بطرابلس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، السبت، أن مستشفى العيون في طرابلس أجرى أكثر من 20 عملية جراحية يوم الجمعة 6 ديسمبر الجاري.

وأضافت الوزارة في بيان أن العمليات أجراها الاستشاري الدكتور خليفة البكوش والفريق الطبي المرافق له، في بادرة تهدف إلى التقليل من حالات الانتظار وعودة المستشفى للعمل بعد عمليات الصيانة والتحوير.

ونقلت الوزارة قول مديرة المستشفى د. رانيا الخوجة إن المبادرة جاءت من الدكتور البكوش والفريق الطبي المصاحب له تطوعاً مع إدارة مستشفى العيون للعمل مع فرق المستشفى على قائمة الانتظار الطويلة لحالات العمليات المتوقفة.

وأضافت الخوجة أن برنامج التوأمة مع القطاع الخاص مستمر رغبةً من مصحات العيون والقطاع الخاص المشاركة في النهوض بالمستشفى والمشاركة في العمل التطوعي بنخبة من الأطباء الجراحين بتخصصات نادرة ودقيقة وخاصة بعد عمليات الصيانة الكبرى التي رفعت من إمكانيات وقدرات المستشفى الاستيعابية.

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