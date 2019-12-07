موسكو تستقبل وزير خارجية الحكومة المؤقتة

أخبار ليبيا24

استقبلت موسكو اليوم السبت وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، عبدالهادي الحويج والوفد المرافق له، وذلك بعد تلقه دعوة رسمية من قبل وزارة الخارجية الروسية.

واستقبل الحويج، مخيائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمقر وزارة الخارجية الروسية.

وعقد الحويج مع الجانب الروسي اجتماعًا لمدة ثلاث ساعات تناول أهم المواضيع التي تهم الجانبين، وعلى وجه الخصوص الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق، وفق ما ذكرته خارجية المؤقتة.

وأعرب الحويج لروسيا عن رفض الليبيين لهذا الاتفاق، كما تم توضيح رؤية الحكومة الليبية المؤقتة لمرحلة ما بعد تحرير العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى مؤتمر برلين وتطلعات الشعب الليبي في أن يكون الحل بأيدي الليبيين أنفسهم دون أن تكون هناك حلولًا مستوردة.

وقال الحويج، “إن من حق الليبيين العيش على أرضهم بحكومة واحدة وموحدة وقوية، وأمن واستقرار، وجيش وطني يحمي الدستور والحدود ويصون كرامة المواطنين، ومؤسسات مالية قوية تكون عونًا للاقتصاد الليبي”.

وتطرق الاجتماع، بحسب خارجية المؤقتة، إلى سُبل تطوير التعاون الثنائي عبر إقامة منتدى اقتصادي ليبي روسي ودعوة الشركات الروسية للمشاركة في إعادة إعمار المدن الليبية التي دمرتها الجماعات الإرهابية المتطرفة، والدعوة إلى إعادة افتتاح قنصلية الاتحاد الروسي في بنغازي.

وذكرت، أنه تم مناقشة الاستفادة من الخبرات الروسية في مجال الزراعة والإسكان والمرافق، والعمل على البدء في خط سكة الحديد الرابط بين سرت وبنغازي، والعمل على التوأمة بين المعهد الدبلوماسي في كلا الوزارتين. واتفق في ختام الاجتماع على مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات للتشاور السياسي.

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