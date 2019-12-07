مذكرة “الوفاق وتركيا” على طاولة ليبية روسية

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج على رأس وفد إلى العاصمة الروسية موسكو، السبت، حيث كان في استقبالهم نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، بمقر “الخارجية الروسية”.

وقالت “خارجية المؤقتة” في بيان إن الوفد الليبي بحث في اجتماع مع بوغدانوف أهم المواضيع التي تهم الجانبين، وعلى وجه الخصوص الاتفاق التركي مع المجلس الرئاسي. وأكد الحويج رفض الليبيين لهذا الاتفاق.

وأوضح الوفد رؤية الحكومة الموقتة لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس، بالإضافة الى مؤتمر برلين وتطلع الشعب الليبي إلى أن يكون الحل بأيدي الليبيين انفسهم والّا تكون “الحلول مستوردة”، مبينا أنه “من حق الليبيين في العيش على أرضهم بحكومة واحدة وموحدة وقوية، وأمن واستقرار، وجيش وطني يحمي الدستور والحدود ويصون كرامة المواطنين، ومؤسسات مالية قوية تكون عون للاقتصاد الليبي”.

ووفق البيان، فقد تطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التعاون الثنائي عبر إقامة منتدى اقتصادي ليبي روسي ودعوة الشركات الروسية للمشاركة في اعادة إعمار المدن الليبية التي دمرتها الجماعات الإرهابية المتطرفة، والدعوة الى إعادة افتتاح قنصلية الاتحاد الروسي في بنغازي، كما تم مناقشة الاستفادة من الخبرات الروسية في مجال الزراعة والإسكان والمرافق، والعمل على البدء في خط سكة الحديد الرابط بين سرت وبنغازي، والعمل على التوأمة بين المعهد الدبلوماسي في كلا الوزارتين.

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