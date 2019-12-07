قرارات لحل بعض مشاكل التعليم في تاجوراء

بحث وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، السبت، سبل تجاوز العراقيل والمختنقات التي تواجه سير العملية التعليمية داخل مدارس مراقبة تعليم تاجوراء.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم جمعة والمجلس البلدي تاجوراء، وعدد من مسؤولي التعليم في المنطقة، تناول المواضيع والقضايا حول العملية التعليمية في بلدية تاجوراء.

ووفق بيان لـ”تعليم الوفاق” فقد ناقش المجتمعون مشاكل العملية التعليمية داخل مدارس مراقبة تعليم تاجوراء، لاسيما تزايد عدد الطلاب النازحين بالمدارس الأمر الذي أدي إلى اكتظاظ الفصول الدراسية، الأمر نتج عنه عجز عدد المعلمين عن تغطية الجداول الدراسية، إضافة إلى نقص المقاعد الدراسية.

واتفق الحضور على توفير المقاعد الدراسية وعدد من الفصول الدراسية المتنقلة، كما أصدر الوكيل تعليماته لتسليم صيانة مدرسة الشعلة لشركة جديدة لاستكمال العمل فيها، وتم التأكيد أيضا على ضرورة الاستفادة من الميزانية التشغيلية للمدارس والتي من المتوقع صرفها الأسبوع القادم لسد الاحتياجات الأساسية، كما تم مناقشة تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي وبدء العمل به لتقديم خدماته للمعلمين.

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