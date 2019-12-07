في أول تعليق.. بيان رسمي للقيادة العامة بشأن سقوط طائرة مقاتلة وتتوعد برد قاسٍ

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بالجيش الوطني عن فقد الاتصال باحدى طائراتها المقاتلة من طراز ميغ 23 مساء اليوم السبت.

وأضاف البيان أن سقوط الطائرة جاء بعد تنفيذها لمهام قتالية، مضيفةً أنه وبعد وقتا وجيز ظهر قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي في قبضة ارهابيين من مدينة الزاوية، حسب وصف البيان.

وأشار البيان إلى أن إعلان غرفة عمليات القوات الجوية بأن سبب سقوط الطائرة عطل فني مما ادى الى خروج الطيار من الطائرة وهبوطه بالمظله في الزاوية، مما ادى الى أسر الطيار ومعاملته معامله سيئه وهذا يخالف شروط معاهدة جنيف لمعاملة اسرى الحرب، محملةً المجتمع الدولي مسؤولية هذا التصرف من قبل مليشيات حكومة الوفاق.

وشدد البيان أن القيادة العامة تحمل حكماء وعقلاء ومشائخ مدينة الزاوية مسؤولية اي اذاء يصيب الطيار وخاصة ان مقاطع الفيديو والصور التي نشرت تبين انه بحالة صحية جيدة وتم تعذيبه من قبل المليشيات، وفق للبيان.

وأضاف البيان أن القيادة العامة تؤكد ان هذا الحادث يعتبر حادث عرضي يتعرض له اي سلاح جو في العالم وان هذا الحادث لن يقف عائقا في الاستمرار في عمليات الاستهداف وفرض السيادة الجويه على كل سماء ليبيا ونتوعد المليشيات برد قاسي سيزلزل الارض من تحت اقدامهم.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي