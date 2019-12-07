الجيش الوطني: “خلل” أسقط الطائرة.. والطيار تم تعذيبه

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني في بيان، عن فقد الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز “ميغ 23” مساء السبت، بعد تنفيذها مهام قتالية، وقالت إنه وبعد وقت وجيز ظهر قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي في قبضة مسلحين من مدينة الزاوية.

ولفتت القيادة العامة إلى بيان غرفة عمليات القوات الجوية الذي أوضح أن سبب سقوط الطائرة عطل فني أدى إلى خروج الطيار من الطائرة وهبوطه بالمظلة وأسره ومعاملته معاملة سيئة بشكل يخالف شروط معاهدة جنيف لمعاملة أسرى الحرب، محملة المجتمع الدولي مسؤولية هذا التصرف من قبل مسلحي حكومة الوفاق.

كم حملّت القيادة العامة حكماء وعقلاء ومشائخ مدينة الزاوية مسؤولية أي أذى يصيب الطيار وخاصة أن مقاطع الفيديو والصور التي نشرت تبين أنه بحالة صحية جيدة وتم تعذيبه من قبل المسلحين.

وأكدت أن هذا الحادث يعتبر حادثا عرضيا يتعرض له أي سلاح جو في العالم وأنه لن يقف عائقا أمام الاستمرار في عمليات الاستهداف وفرض السيادة الجوية على كل سماء ليبيا، متوعدة المسلحين برد قاسٍ.

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