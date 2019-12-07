اخبار ليبيا الان عاجل

الجيش الوطني: “خلل” أسقط الطائرة.. والطيار تم تعذيبه

تم النشر منذُ 57 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني في بيان، عن فقد الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز “ميغ 23” مساء السبت، بعد تنفيذها مهام قتالية، وقالت إنه وبعد وقت وجيز ظهر قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي في قبضة مسلحين من مدينة الزاوية.

ولفتت القيادة العامة إلى بيان غرفة عمليات القوات الجوية الذي أوضح أن سبب سقوط الطائرة عطل فني أدى إلى خروج الطيار من الطائرة وهبوطه بالمظلة وأسره ومعاملته معاملة سيئة بشكل يخالف شروط معاهدة جنيف لمعاملة أسرى الحرب، محملة المجتمع الدولي مسؤولية هذا التصرف من قبل مسلحي حكومة الوفاق.

كم حملّت القيادة العامة حكماء وعقلاء ومشائخ مدينة الزاوية مسؤولية أي أذى يصيب الطيار وخاصة أن مقاطع الفيديو والصور التي نشرت تبين أنه بحالة صحية جيدة وتم تعذيبه من قبل المسلحين.

وأكدت أن هذا الحادث يعتبر حادثا عرضيا يتعرض له أي سلاح جو في العالم وأنه لن يقف عائقا أمام الاستمرار في عمليات الاستهداف وفرض السيادة الجوية على كل سماء ليبيا، متوعدة المسلحين برد قاسٍ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • يجب توجيه انذار قاسى بتدمير ميناء الزاوية ومبنى وزارة الداخلية وجميع اوكار مليشيا الفار والتركيز البرى على تحرير الزاوية فورا

    رد