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“نواب طرابلس” يُخالفون المجلس بشأن المذكرة

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خالف النواب المجتمعون في طرابلس مجلس النواب بشأن مذكرة التفاهم بين المجلس الرئاسي وتركيا، وأعلنوا دعمهم للمذكرة “باعتبارها حقا طبيعيا للدولة الليبية”.

وقال “نواب طرابلس” في بيان، السبت، إنه “انطلاقا من حرص المجلس على مصلحة ليبيا وسموها على كل الاعتبارات السياسية العارضة، فإنه يؤكد أهمية هذه الخطوة باعتبارها حقا طبيعيا للدولة الليبية، تكفله القوانين والمعاهدات الدولية، ومسؤولية تقع على عاتق الحكومة الليبية في رعاية مصالح ليبيا الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية”.

وقال النواب في بيانهم إنهم يدعمون جهود حكومة الوفاق بهذا الشأن، ويدعونها المضي قدما في استكمال المحافظة على سيادة ليبيا وحماية ثرواتها ومراعاة مصالح الليبيين، وفق تعبيرهم.

يذكر أن مجلس النواب أعلن رفضه للمذكرة، وخاطب رئيسه عقيلة صالح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للتأكيد على أن المذكرة تشكل خطرا على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • بالله الشعب الليبي في حيرة من أمره ….!!! تقولوا الشعب اللببي هو الي اختار النواب …!! الشعب الليبي نصفه من غير جوازات سفر …!!! الشعب الليبي نصفه مهجر في الخارج …!!!
    يجب التوضيح للشعب الليبي بالكامل في الاعلام المحلي من هم هولاء النواب وكم عددهم بالضبط – ما هي أعمالهم وما دينهم – وتخصصاتهم – وما هي أسماءهم – وما هي مهمتهم في الدولة وهل توجد لديهم اعمال اخرى – وما هي أسماءهم ومن اي مناطق من ليبيا …!!!!
    هذه أشياء لا يعرفها حوالي 85٪‏ من الشعب الليبي حاليا . يعني وضحوا للمواطنين …. الموضوع غامض وفيه تيارات اخرى غير واضحة

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  • هذا دليل على خيانة عظمى لنهاب طرابلس لانهم خالفوا القسم على احترام الدستور وعلى رئيس مجلس النواب فصلهم من البرلمان فورا لانه خالف القسم واصر عمدا على احترام الدستور بعرض اى اتفاقية على البرلمان كما انهم خالفوا حكم محكمة استئناف طرابلس ببطلان كل قرارات المجلس الرئاسى وهذا كله يؤكد ان الجيش الوطنى على حق فى عدم انتظار اى اتفاقيات لايحترمها الموقعون عليها ولا حل الا الحل العسكرى

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