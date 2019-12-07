“نواب طرابلس” يُخالفون المجلس بشأن المذكرة

خالف النواب المجتمعون في طرابلس مجلس النواب بشأن مذكرة التفاهم بين المجلس الرئاسي وتركيا، وأعلنوا دعمهم للمذكرة “باعتبارها حقا طبيعيا للدولة الليبية”.

وقال “نواب طرابلس” في بيان، السبت، إنه “انطلاقا من حرص المجلس على مصلحة ليبيا وسموها على كل الاعتبارات السياسية العارضة، فإنه يؤكد أهمية هذه الخطوة باعتبارها حقا طبيعيا للدولة الليبية، تكفله القوانين والمعاهدات الدولية، ومسؤولية تقع على عاتق الحكومة الليبية في رعاية مصالح ليبيا الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية”.

وقال النواب في بيانهم إنهم يدعمون جهود حكومة الوفاق بهذا الشأن، ويدعونها المضي قدما في استكمال المحافظة على سيادة ليبيا وحماية ثرواتها ومراعاة مصالح الليبيين، وفق تعبيرهم.

يذكر أن مجلس النواب أعلن رفضه للمذكرة، وخاطب رئيسه عقيلة صالح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للتأكيد على أن المذكرة تشكل خطرا على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها.

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