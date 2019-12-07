مرور شحات يطلق حملة تستهدف السيارات المخالفة

العنوان_شحات

أطلق قسم المرور بمديرية أمن شحات حملة تستهدف كافة المركبات ذات الزجاج المعتم أو التي لا تحمل لوحات معدنية.

وقد أهاب قسم المرور بجميع المواطنين إلى ضرورة إزالة معتم الزجاج، ووضع اللوحات المعدنية، واستكمال إجراءات تسجيل مركباتهم في أسرع وقت ممكن.

وأفاد رئيس قسم مرور شحات الرائد صلاح الدين محمد في تصريح لقناتنا، بأن هذه الحملة تتم بالتعاون مع قسم شرطة النجدة بناء على تعليمات مدير أمن شحات العميد محمد فرج، وهي لإنذار المواطنين لتسجيل مركباتهم، مضيفا أن الحملة ستتواصل وسيتم خلالها حجز أي مركبة تتجول من دون لوحات معدنية.