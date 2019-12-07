الجيش الليبي: معاملة الجقم تخالف جنيف..ونتوعد برد قاس

أصدرت القيادة العامة للجيش الليبي بيانا، مساء السبت، أعلنت خلاله فقد الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز “ميغ 23″، وذلك بعد تنفيذها لمهام قتالية، وفق ما أورد.

وأضاف البيان: “بعد وقت وجيز، ظهر قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي، في قبضة إرهابيين من مدينة الزاوية”، وأشار إلى أن سبب سقوط الطائرة عطل فني أدى إلى خروج الطيار من الطائرة وهبوطه بالمظلة في منطقة تسيطر عليها الوفاق مما أدى الى أسره.

ونبّه البيان، إلى أن المعاملة السيئة التي يلقاها الطيار تخالف شروط معاهدة جنيف لمعاملة أسرى الحرب، محملا المجتمع الدولي مسؤولية هذا التصرف من قبل مسلحي حكومة الوفاق

كما حمّلت القيادة العامة، خلال البيان، حكماء وعقلاء ومشائخ مدينة الزاوية مسؤولية أي أذى يصيب الطيار، خاصة أن مقاطع الفيديو والصور التي نشرت تبين أنه بحالة صحية جيدة، وتم تعذيبه، بحسب البيان.

وأكدت القيادة العامة، أن هذا الحادث يعتبر حادث عرضي يتعرض له أي سلاح جو في العالم، مشددة على أن هذا الحادث لن يقف عائقا في الاستمرار في عمليات الاستهداف وفرض السيادة الجوية على كل سماء ليبيا، ونتوعدهم برد قاس سيزلزل الأرض من تحت أقدامهم، بحسب البيان.

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