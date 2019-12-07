“مركز المناهج” يوضّح بشأن كتاب “يبرر قتل”

أصدر المركز العام للمناهج التعليمية والبحوث التربوية، التابع لوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، توضيحا بشأن ما تم تناقله في بعض وسائل الإعلام حول كتاب الثقافة الإسلامية للسنة الثالثة للعلوم الاجتماعية يتضمن تحريضا على العنف ويبرر قتل النفس.

ونفى المركز في بيان أن يكون هذا الكتاب يُدرّس الآن للطلبة في أي مرحلة من المراحل التعليمية، مبينا أنه طبع في 2005- 2006، وكان يعطى للسنة الأولى من ثانوية العلوم الاجتماعية، قبل أن توقف طباعته وتدريسه وإلغاءه بالكامل في 2007.

ولفت إلى أنه وفي 2015، وقت وزارة التربية والتعليم بحكومة الإنقاذ الوطني، تم استرجاع الكتاب وتمت تجزئته إلى ثلاثة أجزاء، حيث كان الجزء الأول يُعطى للسنة الأولى لثانوية العلوم الاجتماعية، والجزء الثاني للسنة الثانية لثانوية العلوم الاجتماعية، والجزء الثالث يدرّس للسنة الثالثة لثانوية العلوم الاجتماعية.

وأكد المركز أنه تم إلغاء نظام الثانويات التخصصية وإرجاع التعليم الثانوي العام بقسميه (العلمي والأدبي) وإيقاف طباعة وتدريس هذه الكتب منذ عام 2015.

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