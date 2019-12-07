الجيش يكشف سبب سقوط الطائرة الحربية ويحمّل الزاوية مسؤوليّة سلامة قائدها

أخبار ليبيا24

أرجعت القيادة العامة للجيش الوطني سبب سقوط الطائرة ميغ 23 إلى عطل فني مما أدى إلى سقوطها وخروج قائدها منها وهبوطه بالمظلة.

وقالت القيادة في بيان حول سقوط الطائرة الحربية مساء اليوم السبت في محور اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس إنها فقدت الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز ميغ 23 مساء اليوم السبت، وذلك بعد تنفيذها لمهام قتالية. وأضافت، أنه و “بعد وقت وجيز يظهر قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي في قبضة إرهابيين من مدينة الزاوية”.

وأوضحت، أن غرفة عمليات القوات الجوية أكدت أن سبب سقوط الطائرة عطل فني، مما أدى إلى خروج الطيار من الطائرة وهبوطه بالمظلة في أرض العدو. وقالت، إن الطيار أُسر وعومل معاملة سيئة ومخالفة لشروط معاهدة جنيف لمعاملة أسرى الحرب.

وحمّلت القيادة المجتمع الدولي مسؤولية هذا التصرف من قبل (مليشيات حكومة الوفاق) كما حمّلت حكماء وعقلاء ومشايخ الزاوية مسؤولية أي أذى يصيب الطيار خاصة وأن مقاطع الفيديو والصور، التي نشرت تبين أنه بحالة صحية جيدة وتم تعذيبه من قبل المليشيات.

وأكدت القيادة، أن هذا الحادث يعتبر حادث عرضي، يتعرض له أي سلاح جو في العالم وأن هذا الحادث لن يقف عائقا أمام الاستمرار في عمليات الاستهداف وفرض السيادة الجوية على كل سماء ليبيا. وتوعدت القيادة المجموعات المسلحة، برد قاس سيزلزل الأرض من تحت أقدام المجموعات المسلحة.

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