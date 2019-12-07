“المؤقتة”: سوء معاملة الطيّار دليل على وحشية المسلحين

أدانت الحكومة المؤقتة المعاملة السيئة التي تلقاها اللواء الطيار عامر الجقم العرفي، الذي وقع أسيرا لدى الجماعات المسلحة، عقب سقوط طائرته المقاتلة في الزاوية خلال تنفيذه مهام عسكرية، السبت.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان، إن المعاملة غير الإنسانية القاسية التي تلقاها اللواء الجقم العرفي توضح إيديولوجيا الجماعات المسلحة، مضيفة أن هذا التصرف يعد دليلا إضافيا على “وحشية وهمجية هذه الجماعات المسلحة التي يحاول البعض تسويقها على أنها جيشا نظاميا محترفا”.

وأكدت أن أفعال هذه الجماعات المنافية للقوانين والشرائع تؤكد أنها “ميليشيات مسلحة” لا تراعي القانون الدولي الإنساني في معاملة أسرى الحرب أو الاتفاقيات الدولية بالخصوص.

ودعت “المؤقتة” الأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا وحكماء الزاوية، لسرعة التحرك والعمل على معاملة اللواء الطيار عامر الجقم معاملة أسرى الحرب، وفقا لاتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب التي تعد ليبيا طرفا فيها.

ولفتت إلى أن سقوط المقاتلة يبعث الريبة من وصول أسلحة تركية مضادة للطيران ومتطورة بعد توقيع الاتفاق مع حكومة الوفاق، محذرة المجتمع الدولي من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في تهديد الأمن والاستقرار الدوليين.

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