السراج يثني على صمود قوات الوفاق أمام قوات حفتر المدعوم من قوى أجنبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم السبت، كلمة إلى القوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، والقوة المساندة في عملية بركان الغضب.

السراج قال، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي “أيها الأبطال من قوات الجيش الليبي، وقيادة غرفة العمليات المشتركة، والقوة المساندة في عملية بركان الغضب، يا من تسطرون ملاحم البطولة في ساحات القتال، ذودًا عن أهلكم وعاصمتكم ودفاعًا عن مدنية الدولة”.

وأضاف أتوجه إليكم بتحية تقدير واعتزاز، فلقد استطعتم يا أبنائنا الشجعان، وعلى مدى 9 أشهر من التصدي للعدوان المدعوم من قوى أجنبية، ودحرتم محاولات ميليشياته اليائسة من التقدم على الأرض، كما تمكنت دفاعاتكم الجوية بقدراتها المتطورة من إسقاط طائراته التي تكرر قصفها للأحياء السكنية والمنشآت والمطارات المدنية .

وتابع “إننا حريصون كل الحرص على توفير كل ما من شأنه دعم قواتنا وتطويرها، كما إننا أبدًا لن ننسى شهداءنا الأبرار الذين جادوا بأنفسهم وهم يؤدون الواجب في ميادين الشرف والعزة، وسطروا بدمائهم الزكية صفحات خالدة في سجل البطولة والفداء، سنتذكر دائمًا تصحياتهم بكل فخر، وأؤكد للجميع بأن جهودنا متواصلة لبناء وتطوير قدراتنا.

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