السراج يحيي “أبنائه الشجعان” الذين يدافعون عن “الدولة المدنية”

وجّه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج فائز السراج، تحية لمن أسماهم “أبنائه الشجعان” بعد أسرهم ال اللواء عامر الجقم العرفي الذي كان يقود طائرته “ميغ 23″، في مدينة الزاوية، يوم أمس.

وأضاف السراج، في بيان لهُ، بقوله: ” لقد استطعتم يا أبنائنا الشجعان وعلى مدى تسعة أشهر من التصدي للعدوان الغاشم المدعوم من قوى أجنبية”، دفاعا عن مدنية الدولة.

وتابع البيان الذي كان معنونا بـ” كلمة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئيس المجلس الرئاسي”، أن المجلس الرئاسي يؤكد للجميع بأن الجهود متواصلة لبناء وتطوير القدرات.

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