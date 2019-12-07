تعليق العمليات بمستودع شركة البريقة بطرابلس

قالت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم السبت إنها علقت العمليات وأجلت كل الموظفين من مستودعها بطرابلس بسبب كثافة الاشتباكات وتعرض المدينة للقصف. ويملك شركة البريقة المؤسسة الوطنية للنفط وهي مسؤولة عن إمدادات الوقود وقالت الشركة في بيان إنها “اضطرت إلي تفعيل خطة الإخلاء التام حرصاً علي سلامة المستخدمين واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات أمن وسلامة للحفاظ على الإنشاءات التابعة للشركة من خلال خطة طوارئ القطاع والتنسيق مع شركات القطاع”. وقالت إن عملية الإخلاء لم تؤثر بشكل مباشر على إمدادات الوقود. ولم تذكر تفاصيل أخرى.

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