بلدية بنغازي تختتم دورة “فنون التعامل مع المُراجعين”

أختتمت بلدية بنغازي، دورة تدريبية تحت عنوان ” فنون التعامل مع المُراجعين من مُختلف الفئات، أقامتها إدارة الموارد البشرية بالبلدية بالتعاون مع مركز الإلهام للتدريب والتطوير.

واستهدفت الدورة، كل من موظفي الاستقبال والأمن بالبلدية وموظفى وزارة الخارجية مكتب بنغازي، تحت إشراف المدرب الدولى “جمعة الورفلي “.

واستمرت الدورة التدريبية، لمدة ثلاثة أيام بواقع إثنى عشر ساعة تدريبية، كما أنها تعتبر ضمن خُطة الربع الأخير لعام 2019 م المُعدة من قبل إدارة الموارد البشرية بالبلدية.

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