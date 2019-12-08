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قاعدة الوطية الجوية تعلن: علمياتنا لن تتوقف

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت قاعدة الوطية الجوية، ردا على أسر اللواء عامر الجقم العرفي، في مدينة الزاوية على أيدي المجموعات المسلحة، إن عملياتها الجوية لن تتوقف، وستردّ على أقدم عليه المسلحين في إهانة اللواء العرفي.

وأشارت القاعدة الجوية، عبر صفحتها على الفيسبوك بجملة لم مقتضبة: “اكتفوا بالمشاهدة”.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، إنها القيادة العامة للجيش الوطني لن تسكت على عملية أسر اللواء عامر الجقم العرفي.

وذكرت مصادر غير رسمية، إن القيادة العامة أمهلت المجموعات المسلحة 24 ساعة، لإطلاق سراح اللواء العرفي، وإلا سترد بطريقتها على المجموعات المسلحة في مدينة الزاوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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