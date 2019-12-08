قاعدة الوطية الجوية تعلن: عملياتنا لن تتوقف

أعلنت قاعدة الوطية الجوية، ردا على أسر اللواء عامر الجقم العرفي، في مدينة الزاوية على أيدي المجموعات المسلحة، إن عملياتها الجوية لن تتوقف، وستردّ على أقدم عليه المسلحين في إهانة اللواء العرفي.

وأشارت القاعدة الجوية، عبر صفحتها على الفيسبوك بجملة لم مقتضبة: “اكتفوا بالمشاهدة”.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، إنها القيادة العامة للجيش الوطني لن تسكت على عملية أسر اللواء عامر الجقم العرفي.

وذكرت مصادر غير رسمية، إن القيادة العامة أمهلت المجموعات المسلحة 24 ساعة، لإطلاق سراح اللواء العرفي، وإلا سترد بطريقتها على المجموعات المسلحة في مدينة الزاوية.

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