البلدي مصراتة يشارك في افتتاح فندق المهاري في سرت

شارك عضو المجلس البلدي مصراتة محمد التومي، حفل افتتاح فندق المهاري ببلدية سرت، الذي ترأسه عميد بلدية سرت مختار المعداني سرت وأعضاء المجلس البلدي سرت، وعدد من مسؤولي القطاعات، والأجهزة الأمنية، وقوة البنيان المرصوص.

وأوضح المجلس البلدي مصراتة، أنه تلقّى دعوة لحضور الافتتاح، من مدير عام الشركة العامة لخدمات المراكز الادارية، الذي يتزامن مع الذكرى الثالثة لتحرير مدينة سرت من التنظيم الإرهابي داعش.

وعبّر التومي عن سعادته بهذه النتائج، التي جاءت بعد التضحيات التي قدمتها عملية البنيان المرصوص.

وأكد عضو المجلس البلدي مصراتة، أن ليبيا لم ولن تكون معقل للتطرف والإرهاب، بل هي تمضي قدماً نحو الدولة المدنية والبناء والتنمية.

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