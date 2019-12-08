أجدابيا تناقش مقترح إنشاء الميدان البلدي

عقد فرع الهلال الأحمر أجدابيا، الاجتماع الأول، بحضور عميد المجلس البلدي أمبارك المنفي ومدير الفرع منصور عاطي، وعن شركة النظافة العامة عبدالله الزغيد ومدير مكتب المشروعات بفرع الهلال الأحمر قذاف الدم خليفة تواتي.

وناقش الاجتماع آلية المقترح المقدّم من فرع الهلال الأحمر أجدابيا، حول إنشاء الميدان البلدي للبلدية، في الحديقة الواقعة، أمام مبنى المتصرفية سابقاً والهلال الأحمر.

وبحث الحاضرين في الاجتماع، تشكيل لجنة برئاسة فرع الهلال الأحمر وعضوية كل من الشركة العامة للكهرباء وشركة النظافة العامة وشركة البريد، وممثل عن المجلس البلدي وشركة المياه والصرف الصحي وجهاز الحرس البلدي، للبدء فعلياً في انجاز هذا المشروع.

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