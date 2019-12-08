المنظمة الدولية تطلق مشروع “نحو حياة أفضل”

أطلقت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة، مشروع “نحو حياة أفضل” الخاص بصيانة الهواتف الذكية مجانا، بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية وبرعاية الاتحاد الأوروبي، في مدينة بنغازي.

ويستهدف المشروع تدريب 30 شخصا، لتدريبهم على صيانة الهواتف الذكية، ويستمر لمدة 3 أشهر، ومعدل كل دورة لـ 10 أشخاص، منهم عددا من النازحين والأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشرف على الدورة التدربية، التي تهدف إلى تعليم المتدربين فك وتركيب الهواتف الذكية وفحصها والتعرف على أعطالها وصيانتها، الأستاذ المدرب محمود عبدالهادي.

وفي ختام الدورة التدريبية، يتحصل المتدرب على شهادة معتمدة من شركة بوصلة الذات للتطوير والتدريب.

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