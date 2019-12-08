الثني: اتفاقية السراج مع تركيا “لا تساوي الحبر الذي كتبت به”

وصف رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، إن الاتفاقية التي وقتعها حكومة الوفاق مع الحكومة التركية، بأنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به، وأنها بلا معنى، لأن مجلس النواب لم يصادق عليها.

وأوضح الثني في مقابلة مع موقع “العين الإخبارية”، إن الاتفاقية لم تلقى غضبا في ليبيا، فحسب، بل لاقت غضبا إقليميا ودوليا.

وطالب رئيس الحكومة المؤقتة، جامعة الدول العربية، السماح لحكومته بتوضيح موقفها ووضعها القانوني، لكونها تعترف بمجلس النواب الممثل الشرعي في ليبيا ، وأن دولا عدة تستقبل رئيسه عقيلة صالح و القائد العام المشير خليفة حفتر المكلف من البرلمان، وأن تعترف أيضا بالحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان.

وأشار رئيس الحكومة المؤقتة، بقوله: “إذا كان أردوغان قال بنفسه إنه يحتاج لتصويت البرلمان التركي عليها، فهل فايز السراج قادر بنفسه ولوحده على توقيع الاتفاقية (مذكرتي تفاهم) والتصديق عليها؟!”

وأعرب الثني عن أمله في أن تتخد الدول المعنية بالاتفاقية، موقفا ضد حكومة الوفاق.

وحول مجريات عمليات الجيش في طرابلس، أكد رئيس الحكومة المؤقتة، إن حكومته قادرة على إدارة السفارات الليبية في الخارج، إن تم نزع الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق.

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