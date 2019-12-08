الحويج يدعو موسكو لإعادة فتح قنصليتها في بنغازي‎

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، أمس السبت، في موسكو، مخيائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحث اللقاء تداعيات الاتفاق التركي مع حكومة السراج غير الدستوري، حيث أكد الحويج رفض الليبيين لهذا الاتفاق، وأوضح رؤية الحكومة الليبية المؤقتة ما بعد تحرير العاصمة طرابلس.

كما استعرض اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات أجندة مؤتمر برلين بشأن ليبيا، حيث شدد وزير الخارجية الليبي على ضرورة أن تلبي نتائج المؤتمر تطلعات الشعب الليبي.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التعاون الثنائي عبر إقامة منتدى اقتصادي ليبي روسي ودعوة الشركات الروسية للمشاركة في إعادة إعمار المدن الليبية التي دمرتها الجماعات الإرهابية المتطرفة.

ودعا وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة الجانب الروسي إلى إعادة افتتاح قنصلية الاتحاد الروسي في بنغازي.

كما ناقش اللقاء سبل الاستفادة من الخبرات الروسية في مجال الزراعة والإسكان والمرافق، والعمل على البدء في خط سكة الحديد الرابط بين سرت وبنغازي والتوأمة بين المعهدين الدبلوماسيين في كلا الوزارتين.

وحضر اللقاء مدير ادارة الشؤون الأوروبية، ومدير ادارة الشؤون القنصلية، ومدير إدارة الاعلام الخارجي بالوزارة، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الروسية.

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