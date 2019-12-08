شمام: الجهل والأحقاد والضغينة سادة الموقف

دعا الصحفي الليبي محمود شمام إلى عدم إهانة الأسرى أو المعتقلين ونشر صور القتلى، مؤكداً أنه عمل غير إنساني.

وقال شمام في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “ليس هناك أي ثقافة أو أخلاق أو عرف أو ميثاق قبلي أو معاهدة دولية تسمح بإهانة أسير أو سجين أو قتيل”، مضيفا “ما تفعلونه من إهانات للأسرى أو المعتقلين ونشر صور القتلى يعد عملاً غير إنساني وغير أخلاقي . لقد حذرت في بداية الحرب من ذلك واتهمت بأنني زعلان لأسر أحد أبناء عمومتي أنا الآن غاضب وانظر كيف أفقدتنا الحرب ما تبقى لنا من قيم قليلة”.

وأضاف في تدوينة أخرى “210 تعليقات في ساعة على بوست يستنكر الأفعال المرتكبة في هذه الحرب تكاد تقنعني بأن الكيان الذي نحاول الحفاظ عليه على وشك أن يفرط الجهل والأحقاد والضغينة سادة الموقف”.

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