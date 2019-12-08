طقس ليبيا: توقعات الحالة الجوية اليوم الاحد واخر مستجدات التقلبات القادمة

توقع خبراء الارصاد في تقارير حول حالة الطقس في ليبيا اليوم الاحد أن يشهد طقس مستقر اليوم على أغلب مناطق ليبيا، نتيجة إمتداد مرتفع جوي يعمل على اعتدال فى درجات الحرارة اثناء فترة النهار، وإحتمال ظهور شبورة مائية على بعض المناطق الساحلية وتكون الضباب على مناطق الجبل الأخضر صباح اليوم.

وبحسب المركز فإنه من المتوقع ان تتاثر مناطق الشمال الغربى بداية من يوم غدا الأثنين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط امطار متفرقة وتكون جيدة على بعض المناطق وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

ووفقا لتقارير منفصلة فإنه من المتوقع تشكل منخفض جوي ياثر على طقس ليبيا بتقلبات هامة على الكثير من المناطق بداية من يوم الثلاثاء، حيث يبدأ تأثير المنخفض الجوي علي مناطق الشمال الغربي سهل الجفارة والجبل الغربي ثم مناطق الشمال الشرقي وخليج سرت خاصة مناطق سهل بنغازي وغرب الجبل الأخضر.

كما أن التقارير تتوقع منخفض جوي سريع يوم غدا الاثنين يأثر على المناطق من راس اجدير إلى طرابلس وسهل الجفارة وبعض مناطق الجبل الغربي امطار خفيفة إلى متوسطه متوقعه على هذه المناطق يرافقها ظهور سحب رعدية.

ملخص الحالة الجوية القادمة

ــ تظل الاجواء مستقرة بالخليج والشمال الشرقي ولكن بشكل مؤقت حتى يوم الثلاثاء، حيث نتوقع تقلبات جيدة سنتكلم عليها لاحقاً.

ــ طقس مستقر بمعظم مناطق الوسط والجنوب، مع تراجع الحرارة نهاية الاسبوع.

ــ تقلبات متوقع عبورها يوم الاثنين بمناطق الشمال الغربي تحديدا الساحل من راس اجدير حتى طرابلس وسهل الجفارة والجبل:

ــ من المتوقع امطار متفرقة تكون خفيفة الى متوسطة ومحليا جيدة بكميات مابين 1-15 ملم ، مع رياح شمالية وتراجع واضح لدرجات الحرارة وتشكل الضباب بالمدن الجبلية، والله اعلم.

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