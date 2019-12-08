نجاة مساعد الطيار الذي سقطت طائرته في الزاوية

أكد مصدر أمني بمدينة الزاوية أن مساعد الطيار عامر الجقم لم يصب في الحادثة التي أدت إلى سقوط المقاتلة الليبية ميج 23 عصر السبت، في مدينة الزاوية أثناء عودتها من تنفيذ مهام قتالية فوق العاصمة الليبية طرابلس.

وأفاد المصدر الذي تحدث لإرم نيوز بأن الطيار الثاني للمقاتلة استطاع أيضا الخروج بواسطة المظلة ونزل في أحدى المزارع بضواحي الزاوية واستطاع بعض الأهالي الوصول إليه وقاموا بإخفائه عن المسلحين الذين بحثوا عنه.

ووفق المصدر فإن مجموعة من شباب الضاحية التي نزل بها الطيار الثاني وهو العميد يونس الدينالي استطاعوا الخروج به بعد ساعات وأوصلوه لأحدى تمركزات الجيش القريبة .

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