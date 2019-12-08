القيادة العامة تحمل حكماء الزاوية مسؤولية سلامة اللواء الجقم

حملت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية حكماء وعقلاء ومشائخ مدينة الزاوية مسؤولية سلامة اللواء طيار عامر الجقم العرفي الذي اسقطت طائرته مساء أمس السبت قرب الزاوية.

وقالت القيادة، في بيان، إن مقاطع الفيديو والصور التي نشرت تبين ان الطيار كان بصحة جيدة وتم تعذيبه من قبل الميليشيات.

وأوضحت أن سبب سقوط الطائرة كان عطلا فنيا أدى إلى خروج الطيار من الطائرة وهبوطه بالمظلة في أرض العدو فتم أسره ومعاملته معاملة سيئة، بالمخالفة لشروط معاهدة جنيف لمعاملة أسري الحرب.

كما حملت القيادة العامة للقوات المسلحة المجتمع الدولي مسؤولية هذا التصرف من قبل ميليشيات حكومة الوفاق.

وأكدت أن الحادث لن يقف عائقا في الاستمرار في عمليات الاستهداف وفرض السيادة الجوية على كل سماء ليبيا، متوعدة الميليشيات برد قاس سيزلزل الارض تحت أقدامهم، وفق البيان.

وكانت القوات الجوية الليبية فقدت الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز ميغ 23 مساء أمس السبت بعد تنفيذها لمهام قتالية، وبعد وقت وجيز ظهر قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي في قبضة ارهابيين ومطلوبين محليا ودوليا من مدينة الزاوية.

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