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بعد اهتزاز صورة الوفاق.. مساعٍ لضم تبعية السفارات للمؤقتة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، أن اللجنة تعمل على اتخاذ الترتيبات القانونية، لضمان مواصلة عمل بعض السفارات تحت شرعية البرلمان وإشرافه.

وأضاف العقوري، في تصريح لـ”العين الإخبارية”، أن بعض الدول بدأت باتخاذ إجراءات لطرد السفراء الممثلين لحكومة الوفاق لديها، ما يؤثر كثيراً على مصالح ليبيا ورعاياها في تلك الدول.

وقال عضو مجلس النواب الليبي سعيد مغيب إن اليونان قد تقبل بتمثيل دبلوماسي تابع للبرلمان الليبي بعد طرد سفير حكومة السراج.

وأوضح مغيب، في تصريح خاص لـذات الصحيفة أن الحكومة اليونانية ربما ستقبل بتمثيل دبلوماسي للحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان الشرعي خاصة بعد دعوتها لزيارة المستشار عقيلة صالح أثينا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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