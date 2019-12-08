استكمال تركيب المطبات الصناعية أمام مطار معيتيقة

واصلت وحدة الشؤون الفنية بمديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، أعمال طلاء الطريق أمام مطار معيتيقة، وكذلك مدخل المطار، وركبت مطبات جديدة، وعاكسات أرضية.

ويأتي ذلك في إطار تجديد طلاء الطرقات العامة في العاصمة طرابلس، وفق قواعد المرور، لتسهيل سير المركبات الآلية عليها، وإيضاحها للمارة من خلال بيان خطوط المشاة وأماكن المطبات، حسب بيان منشور على صفحة مديرية أمن طرابلس على «فيسبوك».

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وكانت المديرية أعلنت أمس السبت، عزمها خلال الأيام المقبلة توسعة الطريق العام؛ لمعالجة الاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة. وأوضحت أنها تعمل على إحداث فتحة بالطريق العام ابتداء من الطريق السريع إلى المنطقة «16» المؤدية إلى سوق الجمعة، لافتة إلى قيام عناصرها بإزالة السياج الخرساني و تسوية الأرض أمس الجمعة، فيما تشهد الأيام المقبلة فتح مسار وفق قواعد والسلامة الطرقية.

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