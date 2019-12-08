توقف البريقة.. مؤشرات تقدّم حقيقي للجيش في طرابلس

بعد تحذيرات ثنائية متكررة من إدارة شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط بسبب قرب الاشباكات الدائرة بين قوات الجيش الوطني ومجموعات للوفاق من مواقع نفطية بينها مستودعات البريقة جنوب طرابلس، أعلنت الشركة مساء السبت عن تعليق عملياتها الفنية وتطبيق خطة الإخلاء التام للمستودع حفاظا على سلامة العاملين بالتزامن مع اتخاذ إجراءات احترازية تضمن سلامة المنشآت القريبة من دائرة الحرب.

وأوضحت البريقة في الوقت ذاته بأن عملية إمداد الوقود ستستمر عن طريق تزويد شركات التوزيع مباشرة من الرصيف النفطي بميناء طرابلس مطمئنة كافة المواطنين بتوفر غاز الطهي بمستودع الهاني وسط طرابلس وكانت البريقة قد حذرت في وقت سابق من إلحاق الضرر بالمنشآت النفطية داعية كافة الأطراف إلى تجنب التصعيد العسكري.

مراقبون وصفوا القرار بالمؤشر الحقيقي لتقدمات الجيش وتراجع المجموعات المسلحة التابعة للوفاق التي خسرت مواقع جديدة في محيط الخلاطات وطريق المطار الأمر الذي ألزم البريقة باتخاذ إجراءات احترازية دون الإعلان عن موعد جديد ربما تعود فيه المستودعات للعمل من جديد.

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