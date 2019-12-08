الحويج: سنستخدم كل السبل القانونية والسياسية لوقف إتفاق السراج مع تركيا

ليبيا – جدد وزير الخارجية في الحكومة لمؤقتة عبد الهادي الحويج رفض حكومته اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعته حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج مع تركيا.

الحويج وفي تصريح خاص لقناة “روسيا اليوم” أمس السبت قال إن حكومة الوفاق لا تملك الصلاحية في توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مثل هذه نظرا لأنه من الناحية الشكلية والقانونية لا يتمتع المجلس الرئاسي بالإجماع وهو ما يشترط ليكون مخولا في مثل هذه الحالات بالإضافة إلى عدم حصوله على ثقة البرلمان كما ينص اتفاق الصخيرات.

كما أكد رفض الاتفاقية الموقعة مع تركيا لعدة أسباب منها زمن سريانها غير المحدد بحيث يستطيع من خلالها الجانب التركي استغلال الثروات في المياه الإقليمية إلى أجل غير مسمى.

ووفقا للحويج فإن الاتفاقية أيضا تخلو من نص يوضح الآلية التي يجب اللجوء إليها عند الاختصام في أحكامها،مؤكدا أن ما يثير القلق من هذه الاتفاقية هو تسليم كامل ثروات الشعب الليبي في المناطق البحرية لدولة لا تربطها مع ليبيا علاقات الاحترام والصداقة ولها طموحات استعمارية وتريد أن تستغل الثروات على حساب الشعب الليبي.

وزير الخارجية أكد أن حكومته ستستخدم كل السبل القانونية والسياسية وعلاقاتها مع مختلف دول العالم لوقف هذا الاتفاق.

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