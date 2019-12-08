عبدالمجيد تبون: الوضع الليبي يهدد أمن الجزائر

كشف المرشح المستقل بين المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة الجزائرية، عبدالمجيد تبون، عن تفاصيل الجوانب السياسية والدبلوماسية ضمن برنامج الرئاسي، بينها ما يتعلق بالتعامل مع الملف الليبي.

جاء ذلك في حوار لهُ مع صحيفة العين الإخبارية، الذي تطرق من خلاله للملف الليبي، قائلاً إن “الجارة ليبيا ما زالت تعيش في حرب أهلية ونشاط مكثف للجماعات الإرهابية وانعدام تام للاستقرار السياسي والأمني بشكل يهدد أمن الجزائر”.

ورأى المرشح الرئاسي أن التطورات الحاصلة في ليبيا تُشكل خطراًحقيقياً على أمن بلاده، وعزا ما وصلت إليه ليبيا إلى التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول، وهذا ما “يتعارض مع العقيدة الجزائرية في الماضي والحاضر والمستقبل”، حسب رأيه.

وأشار المرشح المستقل إلى أنه على بلاده الاستمرار في الدعوة إلى الكف عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، وضرورة منح الفرصة لليبيين لتحديد مصيرهم.

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